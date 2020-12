Napoli | Hysaj e Rrahmani si sono ripositivizzati Il comunicato del club

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ecco ilodierno del, che annuuncia la ripositivizzazione al Covid-19 di Amired Elseid: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amired Elseidche sie andranno immediatamente in isolamento domiciliare in attese di un nuovo tampone”. Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahamani ed Elseidche sie andranno immediatamente in isolamento domicialire in attese di un nuovo tampone. — Official SSC(@ssc) December ...