Massimo Boldi ritorno di fiamma con la fidanzata Irene Fornaciari: «Vorrei che venisse a vivere con me» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Massimo Boldi e la sua fidanzata Irene Fornaciari sono tornati insieme. Un ritorno di fiamma avvenuto dopo l'addio di questa estate. L'attore ha capito che non può stare senza di lei. Boldi addirittura vorrebbe dare una svolta alla loro relazione andando a convivere, eliminando così il problema della distanza. L'artista ha parlato della sua ritrovata felicità durante una lunga intervista al settimanale Oggi. Una chiacchierata a cuore aperto dove ha spiegato ai suoi numerosi fan il perchè del ritorno di fiamma e ha parlato anche di alcuni piccoli ostacoli ancora da superare. Una storia d'amore che sicuramente non passerà inosservata.

