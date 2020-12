Massimo Boldi, è di nuovo amore con Irene Fornaciari: ‘Vorrei venisse a vivere con me’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo aver lasciato la fidanzata Irene Fornaciari la scorsa estate, Massimo Boldi torna sui propri passi e riallaccia la relazione con la donna (75 anni lui, 41 lei). “Le dissi chiaramente che Irene sarebbe rimasta nella mia vita quando le rivelai che ci eravamo lasciati” spiega l’attore intervistato dal settimanale Oggi “Era troppo preziosa per perderla… Fatto sta che abbiamo sempre continuato a sentirci, a ridere insieme, a vederci quando si poteva… Vorrei che venisse a vivere con me. Che stesse al mio fianco dalla mattina alla sera, che condividesse i miei giorni e i miei perché. Non voglio continuare a fare il pendolare, voglio una serafica quotidianità da condividere con le mie figlie, con i miei affetti”. Ballando con le stelle, polemica sul commento sessista di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo aver lasciato la fidanzatala scorsa estate,torna sui propri passi e riallaccia la relazione con la donna (75 anni lui, 41 lei). “Le dissi chiaramente chesarebbe rimasta nella mia vita quando le rivelai che ci eravamo lasciati” spiega l’attore intervistato dal settimanale Oggi “Era troppo preziosa per perderla… Fatto sta che abbiamo sempre continuato a sentirci, a ridere insieme, a vederci quando si poteva… Vorrei checon me. Che stesse al mio fianco dalla mattina alla sera, che condividesse i miei giorni e i miei perché. Non voglio continuare a fare il pendolare, voglio una serafica quotidianità da condividere con le mie figlie, con i miei affetti”. Ballando con le stelle, polemica sul commento sessista di ...

