Il Covid è davvero cosi letale? Ecco le prime 10 cause di morte nel mondo

(Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ONU ha stilato un rapporto sulle principalidi decesso a partire dall’anno passato. Malattie cardiovascolari al primo posto. A partire dall’inizio della pandemia di Coronavirus, tutti ci poniamo costantemente una domanda: questo virus sarà? In questi giorni l‘Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha stilato un elenco delle malattie che a partire dallo scorso anno, hanno avuto il maggior tasso di mortalità mondiale. Si parla in primo piano delle “malattie non trasmissibili”, che dal 2019 hanno rappresentato circa il 74% dei decessi in tutto il. Tra queste al primo posto certamente le malattie cardiovascolari (cardiopatia ischemica, ictus), seguite dalle malattie respiratorie (broncopneumopatia cronica ostruttiva, infezioni delle basse vie ...

lorepregliasco : Probabilmente ci sono molti ritardi di notifica dovuti al festivo dell'8 dicembre, ma 887 morti sono davvero tantis… - lorepregliasco : 993 morti COVID nel bollettino di oggi, mai così tanti dall'inizio dell'epidemia. Probabile che i dati contengano a… - BalivieraMorgan : RT @lorepregliasco: Probabilmente ci sono molti ritardi di notifica dovuti al festivo dell'8 dicembre, ma 887 morti sono davvero tantissimi… - LibertaMario : RT @marie_lefevbre: Cioè, ma se non ci fosse @matteorenzi, davvero questi ci metterebbero 300 tecnici sul groppone e tutto il resto? Davver… - maslarussa : RT @lorepregliasco: Probabilmente ci sono molti ritardi di notifica dovuti al festivo dell'8 dicembre, ma 887 morti sono davvero tantissimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid davvero

Adnkronos

L'Eurototower aggiunge 500 miliardi al programma di acquisti ma si tiene le mani libere per potere ricalibrare gli strumenti a seconda delle esigenze. E ...Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - Garantire una perfetta continuità assistenziale al paziente, favorendo il dialogo con il medico, da remoto e in totale sicurezza. È questo l’obiettivo dell’Applicazi ...«Che fine hanno fatto?». La domanda serpeggia in molti pronto soccorso, per esempio in quelli di due grandi ospedali di Milano che hanno rilevato un'assenza fra i pazienti che ...