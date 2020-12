Il Comune di Bologna regala 20.000 borracce agli alunni (Di giovedì 10 dicembre 2020) BOLOGNA – È cominciata oggi la consegna delle 20.000 borracce che il Comune di Bologna ha deciso di regalare alle bambine e ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie “per promuovere l’utilizzo dell’acqua pubblica e contribuire a una città plastic free“, come sottolinea Palazzo D’Accursio. Leggi su dire (Di giovedì 10 dicembre 2020) BOLOGNA – È cominciata oggi la consegna delle 20.000 borracce che il Comune di Bologna ha deciso di regalare alle bambine e ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie “per promuovere l’utilizzo dell’acqua pubblica e contribuire a una città plastic free“, come sottolinea Palazzo D’Accursio.

CapitanAchab : RT @comunebologna: ?? Raccolta coperte, piumoni, sacchi a pelo e lenzuola singole per chi dorme in strada: potete portarli al Centro Servizi… - lauradimare : RT @comunebologna: ?? Raccolta coperte, piumoni, sacchi a pelo e lenzuola singole per chi dorme in strada: potete portarli al Centro Servizi… - emiliaromagnago : Biblioteche del Comune di Bologna: gli appuntamenti online dal 10 al 16 dicembre - ElisaZuffi : RT @comunebologna: ?? Raccolta coperte, piumoni, sacchi a pelo e lenzuola singole per chi dorme in strada: potete portarli al Centro Servizi… - olioferrini : Analizzare i polifenoli dell'olio extra vergine d'oliva grazie al cellulare: L'analisi colorimetrica con il reagent… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Bologna Capodanno: Comune Bologna chiama a raccolta foto 'Vecchioni' Agenzia ANSA Palazzo in fiamme a Bologna: una vittima

Un uomo ha perso la vita e una donna è ferita. Le famiglie evacuate alloggiano provvisoriamente da alcuni parenti o presso strutture comunali.

Le donne fondatrici d’Europa in municipio a Maranello: nell’atrio del Comune i loro ritratti e profili

L’Unione Europea non è un affare per soli uomini: sono tante le donne che hanno contribuito alla realizzazione dell’Europa unita. Attraverso le loro storie si racconta un’Europa diversa, un altro modo ...

Un uomo ha perso la vita e una donna è ferita. Le famiglie evacuate alloggiano provvisoriamente da alcuni parenti o presso strutture comunali.L’Unione Europea non è un affare per soli uomini: sono tante le donne che hanno contribuito alla realizzazione dell’Europa unita. Attraverso le loro storie si racconta un’Europa diversa, un altro modo ...