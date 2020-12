Il ‘Bis Conte’ dimezzato e i due Matteo

Leggi su dire

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Nella Lega raccontano che Matteo Salvini non è più quello dello scorso agosto, quando forzò la mano convinto che si sarebbe andati ad elezioni a stretto giro. Ieri in aula al Senato, Salvini è apparso più pacato del solito. Quasi conciliante, al punto da offrirsi per una collaborazione sul fronte Covid anche con il ‘detestato’ premier Giuseppe Conte. Solo in un’occasione il leghista è apparso tagliente: quando ha citato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un passo indietro. Nell’ultima settimana praticamente tutti i quotidiani hanno pubblicato retroscena in cui riferivano il monito del Colle sul ritorno alle urne. In caso di crisi sul Mes- era l’avvertimento- non resterebbe che la ‘tabula rasa’ del voto. Per le opposizioni di centrodestra, dovrebbero essere parole d’oro. In realtà lo sono per la leader di Fdi Giorgia Meloni, che vuole ‘patti chiari’ col Quirinale: “Va stabilito fin d’ora, con garanzia del capo dello Stato, che appena usciti dall’immediata emergenza si torna a votare”, ha ribadito Meloni in una recente intervista.