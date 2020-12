Governo: Zingaretti avvisa Conte e Renzi, così non si va avanti/Adnkronos (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Non partecipiamo ad alcuna presunta competizione all'interno della maggioranza, che ci dovrebbe vedere schierati da una parte o dall'altra". Nicola Zingaretti interviene con un lungo post su Facebook sulle tensioni nel Governo e chiama fuori il Pd dalla disputa Conte/Renzi ma li avverte entrambi. "È da irresponsabili -sottolinea il segretario- dare spazio a rigidità e incomprensioni". I problemi, argomenta, vanno "valutati e risolti nel quadro di un limpido confronto tra l'insieme del Governo e le forze politiche che lo sostengono" perché "ricomporre le differenze per continuare degnamente a guidare il Paese non è una perdita di tempo". Ma la condizione appunto per andare avanti. "Abbiamo in mano la possibilità di cambiare l'Italia. È da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. () - "Non partecipiamo ad alcuna presunta competizione all'interno della maggioranza, che ci dovrebbe vedere schierati da una parte o dall'altra". Nicolainterviene con un lungo post su Facebook sulle tensioni nele chiama fuori il Pd dalla disputama li avverte entrambi. "È da irresponsabili -sottolinea il segretario- dare spazio a rigidità e incomprensioni". I problemi, argomenta, vanno "valutati e risolti nel quadro di un limpido confronto tra l'insieme dele le forze politiche che lo sostengono" perché "ricomporre le differenze per continuare degnamente a guidare il Paese non è una perdita di tempo". Ma la condizione appunto per andare. "Abbiamo in mano la possibilità di cambiare l'Italia. È da ...

