George Clooney, ricoverato in ospedale dopo aver perso 13 chili (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un ricovero in ospedale, dovuto ad una dieta troppo pesante. George Clooney, che su Netflix ha debuttato come attore e regista di The Midnight Sky, ha confessato di essere stato costretto a un ricovero ospedaliero dopo aver perso quattordici chili per esigenze di copione. «Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso cura di me stesso come avrei dovuto», ha spiegato al Mirror l’attore, ammettendo di aver contratto una pancreatite. Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un ricovero in ospedale, dovuto ad una dieta troppo pesante. George Clooney, che su Netflix ha debuttato come attore e regista di The Midnight Sky, ha confessato di essere stato costretto a un ricovero ospedaliero dopo aver perso quattordici chili per esigenze di copione. «Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso cura di me stesso come avrei dovuto», ha spiegato al Mirror l’attore, ammettendo di aver contratto una pancreatite.

Adnkronos : #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite - infoitcultura : George Clooney ricoverato per pancreatite: 'Aveva perso 13 chili velocemente per un ruolo' - infoitcultura : George Clooney ricoverato d’urgenza in ospedale: ha perso “troppo velocemente” 14 chili - infoitcultura : George Clooney: 'A quattro giorni dalle riprese mi ricoverarono per pancreatite' - infoitcultura : George Clooney ricoverato a causa di una pancreatite: «Ho perso troppo peso in poco tempo per esigenze di copione» -