Forza Horizon 4: un’auto di Cyberpunk 2077 annunciata per il gioco ai The Game Awards 2020? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pare proprio che l’auto del protagonista di Cyberpunk 2077 debutterà in Forza Horizon 4, l’annuncio avverrà ai The Game Awards 2020? Il team di Forza Horizon 4, Playground Studios, si sta preparando per un annuncio ai The Game Game Awards 2020 e sembra proprio che sia collegato a Cyberpunk 2077. Con i Game Awards di quest’anno che coincidono con il lancio di Cyberpunk 2077, ci saranno sicuramente almeno uno o due cenni al gioco di ruolo sci-fi open-world. Una cosa che sembra certa è che Forza Horizon 4 annuncerà una ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pare proprio che l’auto del protagonista didebutterà in4, l’annuncio avverrà ai The? Il team di4, Playground Studios, si sta preparando per un annuncio ai Thee sembra proprio che sia collegato a. Con idi quest’anno che coincidono con il lancio di, ci saranno sicuramente almeno uno o due cenni aldi ruolo sci-fi open-world. Una cosa che sembra certa è che4 annuncerà una ...

