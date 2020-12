DPCM 3 dicembre: le faq del governo sugli spostamenti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il DPCM del 3 dicembre prevede la chiusura tra comuni durante le giornate di 25,26 dicembre e 1 gennaio. Chi può spostarsi? Ci sono le eccezioni? Di seguito le domande frequenti sulle misure adottate dal governo con le relative risposte. Il DPCM del 3 dicembre 2020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Cosa si intende con questi tre termini? Residenza La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento. Domicilio Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildel 3prevede la chiusura tra comuni durante le giornate di 25,26e 1 gennaio. Chi può spostarsi? Ci sono le eccezioni? Di seguito le domande frequenti sulle misure adottate dalcon le relative risposte. Ildel 32020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Cosa si intende con questi tre termini? Residenza La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento. Domicilio Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede ...

