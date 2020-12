Docenti fragili, possono rientrare in servizio in modalità agile fino a quando ci sarà didattica a distanza? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Docenti fragili: se le attività didattiche sono a distanza perché non possono svolgere il servizio in modalità agile, da casa? La richiesta arriva da Gionata Ciappina Segretario Regione Sicilia della CONF.I.A.L. Federazione Scuola a sostegno dei Docenti che sono stati dichiarati inidonei temporaneamente (cd lavoratore fragile) in ragione del rischio connesso all’esposizione del Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020): se le attività didattiche sono aperché nonsvolgere ilin, da casa? La richiesta arriva da Gionata Ciappina Segretario Regione Sicilia della CONF.I.A.L. Federazione Scuola a sostegno deiche sono stati dichiarati inidonei temporaneamente (cd lavoratore fr) in ragione del rischio connesso all’esposizione del Covid-19. L'articolo .

orizzontescuola : Docenti fragili, possono rientrare in servizio in modalità agile fino a quando ci sarà didattica a distanza? - EvAccount : @GIULIONE1 @EdoardoMecca1 Infatti il personale sanitario sarà vaccinato per primo insieme alle categorie fragili, o… - katiaamore : @gabri1903 @ArmandoTerminio Capisco, allora si mettano in sicurezza aule e trasporti con protocolli presi su dati s… -