Biella | dà pistola a marito e lui si uccide | condannata a 2 anni per aiuto al suicidio

Christine Texier, 74enne di Magnano, in provincia di Biella, è stata condannata a 2 anni e 4 mesi con rito abbreviato per il reato di aiuto al suicidio. La pena è stata sospesa e la donna non andrà ...

