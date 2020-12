Anticipazioni Beautiful dal 14 al 20 dicembre 2020 | Flo salva la vita a Katie | ma prende una decisione inaspettata

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Le puntate diche andranno in onda dal 14 al 20potranno far cambiare le sorti delladi. La Logan sta molto male e solo un miracolo potrebberla, un miracolo chiamato Flo. Intanto, Ridge rivela a Steffy quanto accaduto con Shauna. La Forrester rimane basita, sebbene sia nervosa dopo il litigio con Thomas. Inoltre, vi ricordiamo come e quando è possibile vedere la soap: in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13:40; mentre è possibile rivedere le puntate integrali su Mediaset Play. Anteprime tramelotta tra lae la morte! Lerelative alle puntate didal 14 al 20, ci ...