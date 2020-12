Anno terribile il 2020 | e quante coincidenze | Ci avevate fatto caso?

Leggi su chenews

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilè stato ufficialmente riconosciuto come un, e non è ancora finito. Epidemie, morti eccellenti. Tutto e di più.il, non è ancora finito e già siamo consapevoli che uncosi, a memoria d’uomo, forse escluso per le guerre, non si ricorda. Tutto è successo, tutto e di più. Ovviamente il Covid19, una epidemia di portata mondiale che era iniziata come qualcosa di poco più grave di un raffreddore, era questo che si diceva all’inizio no? Ed, ora, dopo quasi un, si è ancora li a combatterci, dopo migliaia di morti e milioni di contagiati. Ma ilnon è stato soltanto Covid19, purtroppo. Quest’lo ricorderemo per le perdite eccellenti, in ogni ...