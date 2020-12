Ammazza la moglie a coltellate "Assolto per delirio di gelosia" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Valentina Dardari L’assoluzione ha creato molte polemiche tra le associazioni, rimaste esterrefatte dalla sentenza Antonio Gozzini, l’80enne che nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2019 aveva ucciso la moglie, professoressa di letteratura italiana all'Itis prossima alla pensione, è stato Assolto per difetto di imputabilità dovuto a vizio totale di mente. Questa la decisione della Corte d’assise verso l’imputato. Uccise la moglie a coltellate L’uomo, ex assistente tecnico scolastico, aveva accoltellato la consorte 62enne, Cristina Maioli e, dopo aver chiamato un’amica confessando il delitto appena commesso, aveva tentato il suicidio. La tragedia era avvenuta nell’appartamento sito in via Lombroso al civico 42, a Brescia. L’uomo era in cura da diverso tempo per una depressione. Le richieste della difesa ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Valentina Dardari L’assoluzione ha creato molte polemiche tra le associazioni, rimaste esterrefatte dalla sentenza Antonio Gozzini, l’80enne che nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2019 aveva ucciso la, professoressa di letteratura italiana all'Itis prossima alla pensione, è statoper difetto di imputabilità dovuto a vizio totale di mente. Questa la decisione della Corte d’assise verso l’imputato. Uccise laL’uomo, ex assistente tecnico scolastico, aveva accoltellato la consorte 62enne, Cristina Maioli e, dopo aver chiamato un’amica confessando il delitto appena commesso, aveva tentato il suicidio. La tragedia era avvenuta nell’appartamento sito in via Lombroso al civico 42, a Brescia. L’uomo era in cura da diverso tempo per una depressione. Le richieste della difesa ...

77OnFilm : Trovo sacrosanto dare risalto alla storia dell'anziano che ammazza la moglie e poi viene scarcerato, ma puntare il… - pescamelba : Secondo i giudici di Brescia, se uccidi tua moglie a mazzate e accoltellate però sei geloso, allora va tutto bene.… - SangueOssaAnima : Questo ammazza la moglie e viene assolto perché in quel momento era in preda ad un raptus di gelosia? Oh ma andatev… - StellaSirio60 : RT @TelefonoRosaNaz: Uomo ammazza la moglie stordendola con un martello e poi tagliandole la gola. Questo é #femminicidio e non delirio di… - AnastasiaLatini : RT @TelefonoRosaNaz: Uomo ammazza la moglie stordendola con un martello e poi tagliandole la gola. Questo é #femminicidio e non delirio di… -