Wine Art Fest 2020 | il MAVV porta il suo format on line e in TV

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fedele alla sua tradizione che dal 2018 lo vede come polo divulgativo per la cultura del vino italiano e palcoscenico di grandi protagonisti legati al mondo accademico e scientifico, culturale, musicale e imprenditoriale, anche quest’anno, nonostante le restrizioni per le misure di contenimento della pandemia da Covid-19, ilArt Museum propone il suo cartellone di eventindoli one in tv con uninnovativo che intende riprodurre gli ambienti e i valoriti avanti dal Museo dell’Arte del Vino e della Vite, ospitato dal Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli, oltre alla sua rete di realtà e antenne territoriali, che hanno consentito, in questi anni, di realizzare ildelArt ...