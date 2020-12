Turchia: Conte, 'Ue parli con una sola voce, no a rapida escalation' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Nei rapporti con la Turchia "è essenziale che l'Unione europea parli con una sola voce", per "non innescare dinamiche di escalation che non vogliamo, alimentare tensioni non è nel'interesse europeo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Nei rapporti con la"è essenziale che l'Unione europeacon una", per "non innescare dinamiche diche non vogliamo, alimentare tensioni non è nel'interesse europeo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo.

Discorso importante quello tenuto dal primo ministro, Giuseppe Conte, nella mattinata di mercoledì 9 dicembre 2020. Tanti i temi toccati ...

Recovery, Renzi: spetta alle Camere

«Il mio appello a Conte è a fermarsi. Perché fa del male al governo. Gliel'ho detto personalmente». Così Matteo Renzi ha congelato la decisione del Consiglio dei ministri sul Recovery fund. In partico ...

