“Trump è in contatto con gli alieni”: la (folle) confessione dello scienziato (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Donald Trump in contatto con gli alieni? Arriva la stravagante dichiarazione dell’ex capo del programma spaziale, la rivelazione in una recente intervista Dopo l’ultimo anno passato da tutta l’umanità a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Donald Trump incon gli alieni? Arriva la stravagante dichiarazione dell’ex capo del programma spaziale, la rivelazione in una recente intervista Dopo l’ultimo anno passato da tutta l’umanità a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

marinoaop : @elonmusk “Donald Trump è in contatto con gli alieni”: la 'rivelazione' di uno scienziato israeliano - Today_it : “Donald Trump è in contatto con gli alieni”: la 'rivelazione' di uno scienziato israeliano - holertogni : @Agenzia_Ansa La corte suprema respinge la richiesta dei repubblicani di bloccare il voto a favore di Biden in Penn… - Gian7116 : RT @gzibordi: Di Maio, entrato in contatto con Lamorgese (positiva a COVID-19) è ora in isolamento... Anche Lamorgese non sembra in perico… - bafapp : RT @gzibordi: Di Maio, entrato in contatto con Lamorgese (positiva a COVID-19) è ora in isolamento... Anche Lamorgese non sembra in perico… -

Ultime Notizie dalla rete : “Trump contatto Forex: segnali e andamento delle principali coppie di valute Fortune Italia