Silvia Provvedi | il suo Natale con la figlia ma il compagno è ancora in carcere Foto

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per, che da tanti mesi ormai è distante dal suo, sarà unbellissimo perché con lei c’è sua, la piccola Nicole, ma al tempo stesso doloroso (). Il fidanzato diresta inper l’inchiesta legata alla ‘ndrangheta, lei non ha mai fatto un passo indietro, dal primo momento è rimasta accanto al papà di sua, si è schierata dalla sua parte ma restando in silenzio. Con la cantante c’è sempre sua sorella Giulia ma è soprattutto la dolcezza dellaa regalarle tanto amore. Alla rivista Chiha parlato di Giorgio De Stefano, di quanto possa mancare a sua. Anche in ...

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Provvedi

La cantante de Le Donatella ha parlato per la prima volta dopo tanto del rapporto con il compagno Giorgio, in seguito alla vicenda che lo ha portato in carcere ...Silvia Provvedi si prepara a trascorrere Natale senza Giorgio De Stefano. Il fidanzato della cantante, infatti, è attualmente in carcere per un’inchiesta legata alla ‘Ndrangheta. A illuminare la vita ...