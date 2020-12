Selvaggia Roma smentita da Francesco Chiofalo: “Abbandonata dal padre? Sta facendo la finta vittima!” (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'ex fidanzato di Selvaggia Roma tuona su Instagram: "Selvaggia sta facendo la finta vittima su una cosa che non le è mai capitata" Leggi su gossipblog (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'ex fidanzato dituona su Instagram: "stalavittima su una cosa che non le è mai capitata"

trash_italiano : Ragazzi ma visto che tanto le percentuali sono sballate A QUESTO PUNTO PORTIAMO SELVAGGIA ROMA ALLA VITTORIA E MAND… - esteticatrash : #gfvip D.: 'da quando mi hanno salvato tanti hanno cambiato atteggiamento e mettono in luce i miei difetti'. E fa i… - caroltrilly : #gfvip O mio dio?????? Selvaggia Roma ripeto Selvaggia Roma Quella che e' entrata in casa e dopo due ore ,urlava in f… - SalvatoreDonn11 : Secondo voi chi esce venerdì? Secondo me Zelletta il comodino ...forza Selvaggia Roma io tifo per te...#GFVIP… - curvanord967 : RT @dea_channel: la doccia della divina Selvaggia Roma al GFVip ???????????? -