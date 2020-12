"Se sei di destra ti puniscono, se sei di sinistra tutto bene". Feltri e Saviano, una triste verità (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "Una frase da non pronunciare nei confronti di nessuno". Roberto Saviano dà dei "bastardi" a Matteo Salvini e Giorgia Meloni e nessuno batte ciglio. Vittorio Feltri, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro su Rete 4, ha una teoria al riguardo: "Coloro i quali fanno parte del conformismo nazionale e del pensiero unico, cioè che a sinistra sono tutti bravi e a destra sono tutti cretini - spiega il direttore di Libero -, qualsiasi cosa venga detta nei confronti delle persone non allineate passa in cavalleria, mentre se uno di destra dice una frase un po' sopra le righe viene punito e dileggiato". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "Una frase da non pronunciare nei confronti di nessuno". Robertodà dei "bastardi" a Matteo Salvini e Giorgia Meloni e nessuno batte ciglio. Vittorio, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro su Rete 4, ha una teoria al riguardo: "Coloro i quali fanno parte del conformismo nazionale e del pensiero unico, cioè che asono tutti bravi e asono tutti cretini - spiega il direttore di Libero -, qualsiasi cosa venga detta nei confronti delle persone non allineate passa in cavalleria, mentre se uno didice una frase un po' sopra le righe viene punito e dileggiato".

Adri19510 : Fuori dal coro, Vittorio Feltri come Roberto Saviano: 'Se sei di destra ti puniscono, sei sei di sinistra tutto ben… - OresteM92 : @nat6913815295 @fuoridalcorotv Ma stai zitto, hai più peli al culo che in testa ... Hai il profilo pieno di notizie… - Raggi21_26 : RT @carlakak: @gjscco @VincentKahn1 @Raggi21_26 @binottofranco @lucc_mich @vinspadafora Ci lamentiamo da anni di chi approvò il MES (già c… - Ettore36565719 : Non esiste un 'centro-destra' o un 'centro-sinistra'. O sei di destra o sei (ahimè) di sinistra. Le idee o le hai c… - xposeidone : RT @AngelsOfLove12: Non mi sono mai mischiata con la feccia né fuori, né dentro twitter. Puoi essere il Papa o uno spazzino, poco importa,… -