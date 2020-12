Roberto Bolle duetta con un laser | esibizione unica

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alla Prima della Scala, quest’anno evento storico perché trasmesso via TV e senza pubblico a causa della pandemia,con unin un’da togliere il fiato. Si è esibito con il suo cavallo di battaglia, Waves. Come è stata la Prima della Scala quest’anno? La pandemia ha cambiato ogni cosa, perfino la Prima della Scala di quest’anno. È stata infatti trasmessa solo in TV, senza pubblico e senza titolo d’opera. In questa strana atmosfera, si è esibito l’étoile, con uno dei suoi cavalli di battaglia, Waves. L’étoile è riuscito a portare la danza a tutti, e a far avvicinare a un’arte spesso considerata d’élite anche a chi non è mai entrato in un teatro. Merito sicuramente del suo talento ma anche del modo in cui sceglie ...