Ridatemi mia moglie | Fabio De Luigi e Anita Caprioli sono una coppia in crisi nella nuova miniserie Sky

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)DeinmiaDeapproda a Sky. L’attore sarà il protagonista dimia, una commedia in due parti prodotta da Sky e Colorado Film, adattamento della sitcom I Want My Wife Back, serie co-prodotta da Mainstreet Pictures e Busby Productions nel Regno Unito e distribuita a livello internazionale da BBC Studios. Alla regia, al suo debutto televisivo dopo numerosi film per il cinema, molti dei quali proprio assieme a De, Alessandro Genovesi, qui anche sceneggiatore insieme a Giovanni Bognetti. InmiaDeveste i panni di Giovanni, sposato da tanti anni con ...

RealCaraOc : Spoiler #ShingekiNoKyojin - - - - - - - - - - - - - - - L'ultimo capitolo di SnK é stato un po' un casino, ma spero… - Asia_quocci : RT @maiunaagioiA: ridatemi la mia vecchia classe - maiunaagioiA : ridatemi la mia vecchia classe - clodraiola : Caffè sospeso, spesa sospesa, pizza sospesa, tampone sospeso, panettone sospeso... Ma qualcuno ha intuito che anche… - averagesweetpea : Also: plz ridatemi la mia terza perché mi dimagriscono solo le tette -

Ultime Notizie dalla rete : Ridatemi mia

Corriere dello Sport.it

Li avevamo lasciati con un Biglietto d’oro come Film italiano più visto della stagione 2018/19 grazie a “10 giorni senza mamma”. Ora, in “10 giorni con Babbo Natale” (disponibile in esclusiva sulla pi ...Fabio De Luigi approda a Sky. L’attore sarà il protagonista di Ridatemi mia moglie, una commedia in due parti prodotta da Sky e Colorado Film, adattamento della sitcom I Want My Wife Back, serie co-pr ...Il protagonista di Ridatemi mia moglie è Giovanni (Fabio De Luigi), sposato con Chiara (Anita Caprioli) da tanti anni. Il loro rapporto è ormai logoro ma sembra che solo lei se ne accorga. Chiara...Ridatemi mia moglie, film diretto da Alessandro Genovesi, racconta la storia di Giovanni (Fabio De Luigi), sposato ormai da diversi anni con Chiara (Anita Caprioli). Il loro rapporto si è incrinato...Il protagonista di Ridatemi mia moglie è Giovanni (Fabio De Luigi), sposato con Chiara (Anita Caprioli) da tanti anni. Il loro rapporto è ormai logoro ma sembra che solo lei se ne accorga. Chiara vuole altro e ha deciso di lasciare il marito con una lettera, che scrive e riscrive ma che poi decide di gettare via.