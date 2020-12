Project Athia: l'esclusiva temporale PS5 è 'un progetto enorme per Square Enix' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quando Sony ha mostrato i titoli per PS5 nell'evento dedicato, è apparso Project Athia di Square Enix. Il gioco ha ancora un titolo provvisorio e al momento del reveal era qualcosa di Square Enix di cui non si era mai parlato. Per ora sappiamo che il gioco sarà un'esclusiva console PS5 per almeno due anni e poco altro. Ora, alcune nuove voci di corridoio affermano che si tratta di un progetto molto importante per Square, che la società voleva mantenere il più segreto possibile. Come riportato da Imran Khan di Kinda Funny sul suo podcast, Square Enix vede il gioco come potenzialmente la sua prossima grande novità. Per questo motivo, l'hanno tenuto il più segreto possibile, inducendo persino le persone ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quando Sony ha mostrato i titoli per PS5 nell'evento dedicato, è apparsodi. Il gioco ha ancora un titolo provvisorio e al momento del reveal era qualcosa didi cui non si era mai parlato. Per ora sappiamo che il gioco sarà un'console PS5 per almeno due anni e poco altro. Ora, alcune nuove voci di corridoio affermano che si tratta di unmolto importante per, che la società voleva mantenere il più segreto possibile. Come riportato da Imran Khan di Kinda Funny sul suo podcast,vede il gioco come potenzialmente la sua prossima grande novità. Per questo motivo, l'hanno tenuto il più segreto possibile, inducendo persino le persone ...

