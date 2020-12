Napoli, Natale al buio: un solo edificio in ogni quartiere avrà le luminarie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindaco Luigi de Magistris lo ha definito un “Natale all’insegna della sobrietà e della solidarietà”, ma quello che si prospetta è lo scenario di festività “al buio”. Nel bilancio di previsione 2020, il Comune di Napoli ha previsto una spesa di soli 50mila euro per le luminarie rispetto ai 250mila abituali. “Il bilancio – ha spiegato il vicesindaco Enrico Panini – per la prima volta non contiene risorse per le luminarie. Andato deserto il bando nato dall’intesa tra il Comune e la Camera di Commercio, una parte delle risorse derivanti dalla tassa di soggiorno (50/60mila euro) sarà utilizzata per illuminare almeno un edificio in ogni quartiere. La parte restante (200mila euro) sarà destinata a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il sindaco Luigi de Magistris lo ha definito un “all’insegna della sobrietà e della solidarietà”, ma quello che si prospetta è lo scenario di festività “al”. Nel bilancio di previsione 2020, il Comune diha previsto una spesa di soli 50mila euro per lerispetto ai 250mila abituali. “Il bilancio – ha spiegato il vicesindaco Enrico Panini – per la prima volta non contiene risorse per le. Andato deserto il bando nato dall’intesa tra il Comune e la Camera di Commercio, una parte delle risorse derivanti dalla tassa di soggiorno (50/60mila euro) sarà utilizzata per illuminare almeno unin. La parte restante (200mila euro) sarà destinata a ...

