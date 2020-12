Meghan Markle furiosa con Kate Middleton: “Non può sopportarlo, la farà impazzire” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Meghan Markle, secondo le ultime notizie riportate dalla stampa inglese, sarebbe furiosa con la cognata Kate Middleton. Il motivo, secondo l’esperto, potrebbe apparire banale e riguarda il royal tour che il principe William e la moglie hanno svolto negli ultimissimi giorni. Ma per quale motivo gli impegni pubblici dei duchi di Cambridge renderebbero la moglie di Harry “furiosa”? Meghan Markle furiosa con Kate Middleton: il motivo inaspettato Nel Regno Unito nelle ultime ore non si parla d’altro che del tour reale di Kate Middleton e del principe William, che hanno attraversato il paese per ringraziare il personale medico e volontario impegnato nella lotta al covid. La ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 9 dicembre 2020), secondo le ultime notizie riportate dalla stampa inglese, sarebbecon la cognata. Il motivo, secondo l’esperto, potrebbe apparire banale e riguarda il royal tour che il principe William e la moglie hanno svolto negli ultimissimi giorni. Ma per quale motivo gli impegni pubblici dei duchi di Cambridge renderebbero la moglie di Harry “”?con: il motivo inaspettato Nel Regno Unito nelle ultime ore non si parla d’altro che del tour reale die del principe William, che hanno attraversato il paese per ringraziare il personale medico e volontario impegnato nella lotta al covid. La ...

