Lapo Elkann ci ricasca, fermato due volte per eccesso di velocità: trovato con la cocaina sulla sua Ferrari (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nuovi guai per Lapo Elkann. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, l’imprenditore e rampollo di casa Agnelli sarebbe stato fermato due volte dalle forze dell’ordine in Liguria, tra Portofino e Santa Margherita lo scorso 12 settembre. Durante un primo controllo Lapo Elkann avrebbe ricevuto una multa per eccesso di velocità. In un secondo controllo, Lapo Elkann sarebbe invece stato trovato in possesso di cocaina. In tal senso la procura di Genova ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e iscritto Elkann e un’altra persona nel registro degli indagati. Tuttavia, la pm Silvia Saracino ha chiesto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nuovi guai per. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, l’imprenditore e rampollo di casa Agnelli sarebbe statoduedalle forze dell’ordine in Liguria, tra Portofino e Santa Margherita lo scorso 12 settembre. Durante un primo controlloavrebbe ricevuto una multa perdi. In un secondo controllo,sarebbe invece statoin possesso di. In tal senso la procura di Genova ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e iscrittoe un’altra persona nel registro degli indagati. Tuttavia, la pm Silvia Saracino ha chiesto ...

