Inter-Shakhtar Donetsk: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È Inter–Shakhtar Donetsk una delle sliding doors della stagione. Un vero e proprio scontro diretto che potrebbe determinare le sorti della stagione nerazzurra. I ragazzi di Conte alle 20:45 affronteranno gli ucraini a San Siro e sono costretti a vincere per provare ad accedere agli ottavi di finale. Non basteranno infatti i tre punti per essere sicuri di passare il turno; i nerazzurri dovranno inoltre sperare che l’altra partita del girone, Real Madrid–Borussia Moenchengladbach, non finisca in pareggio. Le probabili formazioni Emergenza a centrocampo per Conte, che dovrà fare a meno sia di Vidal che di Barella, entrambi out per infortunio. Con Nainggolan fuori condizione e Sensi non ancora pronto, l’allenatore nerazzurro dovrà affidarsi a Eriksen per provare a battere gli ucraini. Young favorito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Èuna delle sliding doors della stagione. Un vero e proprio scontro diretto che potrebbe determinare le sorti della stagione nerazzurra. I ragazzi di Conte alle 20:45 affronteranno gli ucraini a San Siro e sono costretti a vincere per provare ad accedere agli ottavi di finale. Non basteranno infatti i tre punti per essere sicuri di passare il turno; i nerazzurri dovranno inoltre sperare che l’altra partita del girone, Real Madrid–Borussia Moenchengladbach, non finisca in pareggio. LeEmergenza a centrocampo per Conte, che dovrà fare a meno sia di Vidal che di Barella, entrambi out per infortunio. Con Nainggolan fuori condizione e Sensi non ancora pronto, l’allenatore nerazzurro dovrà affidarsi a Eriksen per provare a battere gli ucraini. Young favorito ...

Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - Inter : ?| 5 COSE CHE NON SAI DI SKRINIAR ? Ha iniziato a giocare a calcio perché... ??? Le emozioni più grandi in nerazzur… - Inter : ?? | BUONANOTTE Grazie per il vostro sostegno, #InterFans: ne avremo bisogno anche mercoledì nella partita fondamen… - fcin1908it : Boninsegna: 'Inter, ecco come si batte lo Shakhtar. Biscotto? Il Real non farà scherzi' - - Betpointnews : ???Stasera l'Inter si gioca l'accesso agli ottavi di Champions contro lo Shakhtar Donetsk. #betpoint #sportnews… -