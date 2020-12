Inter-Shakhtar Donetsk 0-0 | Condò | “Nessun biscotto ma una grande frittata”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Non c’è stato alcun, c’è stata unafrittata stasera”. E’ questo il laconico commento di Paolonello studio di Sky Sport al termine di0-0, match che ha certificato la clamorosa eliminazione dei nerazzurri sia dagli ottavi di Champions League che dai sedicesimi di Europa League, in riferimento al possibiletra Real Madrid e Borussia Monchengladbach che alla fine non si è verificato. SportFace.

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterShakhtar: video, statistiche, quiz, focus tattici... e tant… - Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - Eurosport_IT : INTER FUORI DALL'EUROPA ????? Non si sblocca la sfida di San Siro contro lo Shakhtar, agli ottavi passano Real Madri… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Borussia, festa sul campo dopo il pari tra Inter e Shakhtar -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Shakhtar

Poca cattiveria? "Sono pareri vostri che rispetto ma non sono d'accordo, la squadra ci ha messo tutto, incredibile non aver segnato con lo Shakhtar. Non sono d'accordo con la poca cattiveria, hanno ...A San Siro l'Inter di Antonio Conte manca la qualificazione agli ottavi della Champions League. I nerazzurri non sono andati oltre lo 0-0 interno contro lo Shakhtar. Il Real Madrid si è invece imposto ...