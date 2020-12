Inter, Barella non molla, ma Conte non vuole rischiare (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Migliorano le condizioni di Nicolò Barella Piccolo miglioramento per Nicolò Barella che dovrebbe comunque saltare la partita di questa sera. Il centrocampista nerazzurro non ha preso parte alla rifinitura con la squadra e oggi potrebbe sedersi in panchina, giusto per presenza, ma non dovrebbe scendere in campo. “Se il forfait di Vidal è certo, resta invece una flebile speranza per Barella. Se non altro perché, rispetto a lunedì, quando aveva lasciato la Pinetina in stampella, ieri, il centrocampista sardo riusciva a camminare. Meno dolore, quindi, e meno gonfia la caviglia, ma Barella non ha comunque partecipato alla rifinitura. Stamattina, quando la squadra si ritroverà alla Pinetina, verrà fatto il punto della situazione”. “Ma, come già evidenziato, le possibilità di un suo recupero sono davvero minime. ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Migliorano le condizioni di NicolòPiccolo miglioramento per Nicolòche dovrebbe comunque saltare la partita di questa sera. Il centrocampista nerazzurro non ha preso parte alla rifinitura con la squadra e oggi potrebbe sedersi in panchina, giusto per presenza, ma non dovrebbe scendere in campo. “Se il forfait di Vidal è certo, resta invece una flebile speranza per. Se non altro perché, rispetto a lunedì, quando aveva lasciato la Pinetina in stampella, ieri, il centrocampista sardo riusciva a camminare. Meno dolore, quindi, e meno gonfia la caviglia, manon ha comunque partecipato alla rifinitura. Stamattina, quando la squadra si ritroverà alla Pinetina, verrà fatto il punto della situazione”. “Ma, come già evidenziato, le possibilità di un suo recupero sono davvero minime. ...

MatteoBarzaghi : Confermo per Barella problema alla caviglia. Domani sarà valutato. Inter spera di recuperarlo ma se non dovesse far… - Inter : ?? | AWARD Complimenti a @Stefandevrij, Nicolò #Barella e @RomeluLukaku9 ! Votate i nostri ragazzi per il… - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 10 Lautaro,12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 23 Barella, 24 Eriksen, 33… - pino_nostro : RT @AndreaInterNews: Gol segnati nell'Inter di Conte dai centrocampisti in rosa: 1. Gagliardini 6 (in 42 partite) 2. Eriksen 4 (36 p*) 3. B… - interclubpavia : Non tutto è perduto per Barella: test decisivo nelle prossime ore per capire se ci sarà contro lo Shakhtar -… -