Il biondo perfetto di Kate Moss (svelato dalla sua colorista) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Se Paris Hilton agli inizi del Terzo Millennio si è auto professata icona bionda di quel decennio e assolutamente Marilyn Monroe e Lady Diana lo sono state, rispettivamente, degli anni '50/'60 e degli '80, blonde girl dei Nineties è di certo Kate Moss. La super modella, a parte rare incursioni nel castano, non ha mai tradito il team delle ragazze dai capelli chiari, rimanendo fedele a se stessa senza cedere a colpi di testa. Del resto quando trovi la sfumatura perfetta, quella che incanta e illumina non solo il tuo viso, ma tutto quello che c'è intorno, perché abbandonarla? Ma soprattutto quando trovi il parrucchiere che riesce a valorizzarti al meglio, lo sappiamo, non bisogna mai mai mai tradirlo.

L'hairstylist Nicola Clarke, conosciuta nel settore come la «regina delle bionde», è la donna dietro il color burro super glossy dei capelli di Kate Moss. Il suo salone a Londra è la mecca per tutte l ...

Taglio di capelli e tonalità per l'inverno: il caschetto e il biondo sfumato

Questo inverno è di tendenza un taglio di capelli, si tratta del caschetto e si può optare per il biondo sfumato di Elisabetta Canalis.

L'hairstylist Nicola Clarke, conosciuta nel settore come la «regina delle bionde», è la donna dietro il color burro super glossy dei capelli di Kate Moss. Il suo salone a Londra è la mecca per tutte l ...Questo inverno è di tendenza un taglio di capelli, si tratta del caschetto e si può optare per il biondo sfumato di Elisabetta Canalis.