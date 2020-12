Fiorentina, Ordine, Assostampa e Ussi: vecchio vizio attaccare i giornalisti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ordine dei giornalisti, Associazione Stampa Toscana e Ussi hanno preso visione «con stupore e sconcerto del comunicato di Atf. Dare la colpa ai giornalisti quando le cose non vanno è un vizietto non nuovo. Ma questa volta si è passato davvero il segno perdendo il controllo delle parole. Si accusa buona parte del giornalismo locale, e talvolta nazionale di non perdere occasione "per gettare discredito e destabilizzare l'ambiente viola attraverso notizie false o non verificate» Leggi su firenzepost (Di giovedì 10 dicembre 2020)dei, Associazione Stampa Toscana ehanno preso visione «con stupore e sconcerto del comunicato di Atf. Dare la colpa aiquando le cose non vanno è un vizietto non nuovo. Ma questa volta si è passato davvero il segno perdendo il controllo delle parole. Si accusa buona parte del giornalismo locale, e talvolta nazionale di non perdere occasione "per gettare discredito e destabilizzare l'ambiente viola attraverso notizie false o non verificate»

