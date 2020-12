F1, GP Abu Dhabi 2020, Leclerc: “Vettel merita una gara all’altezza della sua carriera” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Siamo arrivati all’ultima gara di una stagione piuttosto difficile. La pista di Abu Dhabi propone un primo settore interessante, mentre la parte centrale e l’ultima sono un po’ meno divertenti. Questo tracciato non è mai stato troppo amico della Ferrari, anche se l’anno scorso sono riuscito a salire sul podio. In questa occasione ottenere un buon risultato sarà una sfida particolarmente impegnativa, perché dovrò scontare tre posizioni di penalità in griglia. Questo è l’ultimo GP di Seb con la squadra, quindi è un po’ la fine di un’epoca. Sarebbe bello che entrambi potessimo disputare una bella gara, per celebrare questo momento speciale. Vettel merita una conclusione all’altezza della sua carriera nel team“. Charles Leclerc ha presentato così il Gran ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Siamo arrivati all’ultimadi una stagione piuttosto difficile. La pista di Abupropone un primo settore interessante, mentre la parte centrale e l’ultima sono un po’ meno divertenti. Questo tracciato non è mai stato troppo amicoFerrari, anche se l’anno scorso sono riuscito a salire sul podio. In questa occasione ottenere un buon risultato sarà una sfida particolarmente impegnativa, perché dovrò scontare tre posizioni di penalità in griglia. Questo è l’ultimo GP di Seb con la squadra, quindi è un po’ la fine di un’epoca. Sarebbe bello che entrambi potessimo disputare una bella, per celebrare questo momento speciale. Vetteluna conclusionesua carriera nel team“. Charlesha presentato così il Gran ...

