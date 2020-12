Elisabetta Gregoraci, di nuovo insieme a Nathan: l’abbraccio sui social (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del GFVIP lo scorso lunedì, lasciando Pierpaolo Petrelli in preda alla solitudine coccolato solo dalla gigantografia di lui e l’ex gieffina. Elisabetta ha scelto di non rimanere nella casa di Cinecittà fino a febbraio, la mancanza di Nathan non poteva sopportarla per un tempo così lungo. È anche per questo che non ha esitato un momento ed ha abbandonato il gioco pur sapendo di essere molto amata dal pubblico. Elisabetta Gregoraci era molto preoccupata per la distanza dal figlio, Nathan non era d’accordo con il suo ingresso al GFVIP, per questo stargli così lontano per troppo tempo non era un bene per il ragazzo, ma neanche per lei. Nel corso del reality la conduttrice ha rivelato ai suoi coinquilini cosa le ha detto il figlio ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha lasciato la casa del GFVIP lo scorso lunedì, lasciando Pierpaolo Petrelli in preda alla solitudine coccolato solo dalla gigantografia di lui e l’ex gieffina.ha scelto di non rimanere nella casa di Cinecittà fino a febbraio, la mancanza dinon poteva sopportarla per un tempo così lungo. È anche per questo che non ha esitato un momento ed ha abbandonato il gioco pur sapendo di essere molto amata dal pubblico.era molto preoccupata per la distanza dal figlio,non era d’accordo con il suo ingresso al GFVIP, per questo stargli così lontano per troppo tempo non era un bene per il ragazzo, ma neanche per lei. Nel corso del reality la conduttrice ha rivelato ai suoi coinquilini cosa le ha detto il figlio ...

