Dove vedere Napoli-Real Sociedad in tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La partita tra Napoli e Real Sociedad, valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League, sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. I collegamenti da bordocampo saranno di Massimo Ugolini. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La partita tra, valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League, sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. I collegamenti da bordocampo saranno di Massimo Ugolini. L'articolo ilsta.

