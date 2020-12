Decessi in una casa di cura nel salernitano: misure cautelari per due medici (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiIn data odierna, militari della Compagnia dei Carabinieri di Salerno, hanno dato esecuzione ad una Ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal GIP di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di Carmine Napolitano, dal 2.11.2017 primario del Reparto di Unità Funzionale di Chirurgia Generale e chirurgia Oncologica presso la “casa di cura Tortorella s.p.a”, e di Clemente Marco, assunto quale medico chirurgo presso il medesimo reparto nella stessa data. Le accuse riguardano plurimi omicidi colposi commessi in arco temporale intercorrente tra il 12.11.17 ed il 25.3.18. Le indagini, condotte dalla Procura di Salerno e dai militari della Compagnia Carabinieri di Salerno, iniziate già nel 2018, prendevano le mosse dalla segnalazione dei primi mesi del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiIn data odierna, militari della Compagnia dei Carabinieri di Salerno, hanno dato esecuzione ad una Ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal GIP di Salerno, su richiesta della Prodella Repubblica, nei confronti di Carmine Napolitano, dal 2.11.2017 primario del Reparto di Unità Funzionale di Chirurgia Generale e chirurgia Oncologica presso la “diTortorella s.p.a”, e di Clemente Marco, assunto quale medico chirurgo presso il medesimo reparto nella stessa data. Le accuse riguardano plurimi omicidi colposi commessi in arco temporale intercorrente tra il 12.11.17 ed il 25.3.18. Le indagini, condotte dalla Prodi Salerno e dai militari della Compagnia Carabinieri di Salerno, iniziate già nel 2018, prendevano le mosse dalla segnalazione dei primi mesi del ...

