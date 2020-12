D'Amato: "Nel Lazio locali chiusi alle 18 e coprifuoco alle 22 fino a marzo: Rt deve scendere" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Bisognerà correre ancora 3 mesi, almeno. Perché il virus circola, l’Rt non è sotto controllo e per la campagna di vaccinazione ci vorrà tempo”. L’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, intervistato dal Messaggero, spiega che le restrizioni di oggi, come lo stop a bar e ristoranti alle 18 e il coprifuoco dalle 22, devono durare fino a “primavera. Naturalmente ci saranno interventi per le attività che rimarranno chiuse, come per le palestre, per il mondo della cultura, per il commercio ambulante dei mercati”. “Una cosa deve essere chiara: le misure adottate sono e saranno sempre proporzionali alla situazione dell’epidemia. Nel Lazio siamo stati prudenti e Roma oggi è tra le capitali europee che, pur con molte ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Bisognerà correre ancora 3 mesi, almeno. Perché il virus circola, l’Rt non è sotto controllo e per la campagna di vaccinazione ci vorrà tempo”. L’assessore alla Sanità delAlessio D’, intervistato dal Messaggero, spiega che le restrizioni di oggi, come lo stop a bar e ristoranti18 e il22, devono durarea “primavera. Naturalmente ci saranno interventi per le attività che rimarranno chiuse, come per le palestre, per il mondo della cultura, per il commercio ambulante dei mercati”. “Una cosaessere chiara: le misure adottate sono e saranno sempre proporzionali alla situazione dell’epidemia. Nelsiamo stati prudenti e Roma oggi è tra le capitali europee che, pur con molte ...

