CORONAVIRUS SICILIA | AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU COVID-19

Nel corso della seduta di oggi l'Ars ha approvato il disegno di legge 868/A "Disposizioni in materia di Demanio marittimo". L'esame del ddl sulle elezioni degli organi dei Liberi Consorzi di Comuni e ...Tornano ad aumentare i positivi al Coronavirus nel trapanese. Sono 2702 i contagiati totali. Tra le città si registra un balzo in avanti di Marsala con 593 casi (venerdì erano 559), al secondo posto, ...

Coronavirus in Sicilia, i dati provincia per provincia ...

Sono stati 1.148 i nuovi casi di contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione siciliana. Il primo dato si riferisce al totale dei casi, tra parentesi l’incremento delle ultime 24 ore. Catania: 21.049 (+440), Palermo: 21.001 (+214), Messina: 7.274 (+105), Ragusa: 6.031 (+45), Trapani: 4.966 ...

Coronavirus Sicilia, oggi la nuova ordinanza di Musumeci ...

PALERMO – Oggi è il giorno della nuova ordinanza di Nello Musumeci per contenere l’avanzare del Coronavirus in Sicilia. Un’ordinanza che, come preannunciato, punterà ad arginare l’esodo di Natale dei siciliani fuorisede da nord a sud o direttamente dall’estero alla propria terra.

Coronavirus, in Sicilia più di mille nuovi contagi: 36 ...

Ieri erano state 662, venerdì 814, giovedì 993 nel record di decessi da inizio pandemia. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della...