Conte supera lo scoglio del voto sul Mes ma la maggioranza è a pezzi

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come previsto ha prevalso l'attaccamento alla poltrona; il governo è salvo, hato ilalla Camera ed al Senato sulla modifica del Mes ma è stata una vittoria molto dolorosa. I grillini, la stragrandedi loro, si sono rimangiati ancora un pezzo delle loro promesse. Si è sentito pure nelle dichiarazioni digrilline dire che «con noi al governo il Mes non verrà mai accettato…» per poi votare si. Tranquilli, alla fine rinnegheranno anche questo e diranno si anche all'utilizzo del Mes. Basterà farlo digerire un pezzo alla volta. D'altronde il primo a fare il contrario di quello che dice è stato il Premier che nel suo intervento ha detto, testuale, che «debbano essere riconsiderate in modo radicale struttura e funzione del Mes, affinché sia trasformato in uno strumento completamente diverso». Che è ...