Comprare AMD RX 6000 e NVIDIA RTX 30 è impossibile? Colpa della memoria GDDR6

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sembra che i problemi di shortage riscontrati negli ultimi mesi sulle schede video di nuova generazione potrebbero essere causati dalla catena di approvvigionamento, almeno in parte.una AMD RXRTX 30 sarà quindi quasialmeno fino al mese di febbraio Dopo il flop delle schede videoRTX 30, anche AMD con le sue RXnon ha certo brillato con le sue schede apparse ieri per poche ore disponibili sul sito ufficiale e poi subito esaurite. Di certo la domanda è elevatissima dato che il gap prestazionale con l’hardware di vecchia generazione è enorme, ma ci potrebbero essere anche altri problemi sotto. Problemi legati non solo alla produzione dei chip ad opera di Samsung e ...