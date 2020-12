Champions League | la Uefa avvia un’indagine sulla frase razzista del quarto uomo nella partita Psg-Ba?ak?ehir

Leggi su open.online

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sarà che il Ba?ak?ehir è la sua squadra del cuore, mabufera che ha investito Sebastian Coltescu, ilaccusato di razzismo durante ladicon il Paris Saint-Germain, si è inserito anche Recep Tayyip Erdo?an. Tramite un post su Twitter, il presidente turco ha condannato l’episodio dichiarando che non «c’è spazio per il razzismo» nel mondo del calcio. E ora anche laprova a vederci chiaro. La massima organizzazione del calcio europeo ha annunciato che, in conformità con l’articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare, è stato nominato un ispettore per condurresull’incidente e sugli eventi che hanno portato il Paris Saint-Germain e l’?stanbul Ba?ak?ehir ad abbandonare il campo. Intanto, il match ...