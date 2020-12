Barbara D'Urso, lo sfogo choc dell'ospite a Pomeriggio 5: «Mer***». Lei reagisce così (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Barbara D'Urso, lo sfogo choc dell'ospite a Pomeriggio 5: «Mer***». Lei reagisce così. Oggi, la conduttrice si è collegata in diretta con un gruppo di abitanti... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 dicembre 2020)D', lo5: «». Lei. Oggi, la conduttrice si è collegata in diretta con un gruppo di abitanti...

fanpage : 'Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia infer… - Vuoicondurretu1 : RT @spenceremilys: comunque Tommaso Zorzi che si prende i complimenti di gente di livello come Barbara Alberti, Malgioglio, Barbara D'Urso,… - LorenzoOlivier : RT @nicmax25: Barbara D'Urso ' il grande fratello abbatte molti muri ' Più che altro massacra la minchia - howfuncg : RT @spenceremilys: comunque Tommaso Zorzi che si prende i complimenti di gente di livello come Barbara Alberti, Malgioglio, Barbara D'Urso,… - tz_sostan : RT @spenceremilys: comunque Tommaso Zorzi che si prende i complimenti di gente di livello come Barbara Alberti, Malgioglio, Barbara D'Urso,… -