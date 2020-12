Avete visto le case dei vip a Natale? Da Federica Panicucci ai Ferragnez (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Voi Avete già decorato le vostre abitazioni con gli addobbi del Natale? Di certo lo hanno fatto i vip che hanno riempito le loro magnifiche case con alberi di Natale e decorazioni da urlo. Le immagini, condivise con i fan e gli utenti social, lasciano a bocca aperta! Ecco i magici addobbi scelti dai personaggi famosi: da Chiara Ferragni a Federica Panicucci. Il Natale a casa dei vip: Chiara Ferragni e Fedez aprono le danze Le prime immagini natalizie che hanno popolato il mondo dei social si devono a Chiara Ferragni, che ha addobbato la propria casa con luci e decorazioni magiche. La nota influencer e il marito Fedez, infatti, hanno scelto un bellissimo albero di Natale che ha da subito attirato l’attenzione del web. La grande particolarità risiede nel ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Voigià decorato le vostre abitazioni con gli addobbi del? Di certo lo hanno fatto i vip che hanno riempito le loro magnifichecon alberi die decorazioni da urlo. Le immagini, condivise con i fan e gli utenti social, lasciano a bocca aperta! Ecco i magici addobbi scelti dai personaggi famosi: da Chiara Ferragni a. Ila casa dei vip: Chiara Ferragni e Fedez aprono le danze Le prime immagini natalizie che hanno popolato il mondo dei social si devono a Chiara Ferragni, che ha addobbato la propria casa con luci e decorazioni magiche. La nota influencer e il marito Fedez, infatti, hanno scelto un bellissimo albero diche ha da subito attirato l’attenzione del web. La grande particolarità risiede nel ...

MarcoMoriniTW : “Ciao ragazze. Ciao, grazie mille. Grazie milano” L’italiano di Harry migliora di giorno in giorno, #bravoharry ????… - tancredipalmeri : (correzione) L’avete già visto, ma la comparazione tra il primo gol di Maradona con il Newell’s e il gol di Messi i… - enjoymythoughtx : con questa avete toccato il fondo per me la classifica su chiude qui, ho visto fin troppo - vodkahaz_28 : Non so perché ci siano #Larry in tendenza ma io li amo e credo nell’amore grazie a loro. Alcune foto Larry che for… - Loestestest : @borghi_claudio Scusi,avevo visto male. Cmq grazie x la lotta da leoni che avete fatto! -

Ultime Notizie dalla rete : Avete visto Calcio a 5 Serie A - Ganzetti: "Il vero Saviatesta l'avete visto con Pesaro e Catania" La Voce di Mantova Andrea Damante dimentica Giulia De Lellis e presenta la nuova fidanzata ai fan

Andrea Damante ha ufficialmente dimenticato Giulia De Lellis. Ora fa sul suo serio con la sua nuova fidanzata: ecco chi è.

Senza dribbling e personalità: per la Fiorentina il problema è nella testa

Quando ti raggiungono al minuto 97 maledici il mondo, quando sei tu a metterla dentro e a far pari sul filo del tempo festeggi come se avessi vinto uno scudetto. Eppure, guardando bene, il punto che t ...

Andrea Damante ha ufficialmente dimenticato Giulia De Lellis. Ora fa sul suo serio con la sua nuova fidanzata: ecco chi è.Quando ti raggiungono al minuto 97 maledici il mondo, quando sei tu a metterla dentro e a far pari sul filo del tempo festeggi come se avessi vinto uno scudetto. Eppure, guardando bene, il punto che t ...