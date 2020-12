Arrestato primario a Salerno per omicidio colposo plurimo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Avrebbero eseguito interventi chirurgici “totalmente demolitivi ed inutili” ai danni di pazienti oncologici, molti dei quali poi deceduti: è la grave accusa che la Procura di Salerno contesta a due medici della “Casa di Cura Tortorella” ai quali vengono attribuiti “plurimi omicidi colposi commessi tra il 12 novembre 2017 ed il 25 marzo 2018”. I carabinieri di Salerno hanno Arrestato oggi Carmine Napolitano, primario del Reparto di Unità Funzionale di Chirurgia Generale e chirurgia Oncologica della “Casa di Cura Tortorella” di Salerno, e sospeso dall’attività Marco Clemente, medico chirurgo in servizio nello stesso reparto. In relazione ad altri interventi chirurgici, inoltre, sempre secondo i carabinieri e la Procura di Salerno (che oggi hanno Arrestato un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Avrebbero eseguito interventi chirurgici “totalmente demolitivi ed inutili” ai danni di pazienti oncologici, molti dei quali poi deceduti: è la grave accusa che la Procura dicontesta a due medici della “Casa di Cura Tortorella” ai quali vengono attribuiti “plurimi omicidi colposi commessi tra il 12 novembre 2017 ed il 25 marzo 2018”. I carabinieri dihannooggi Carmine Napolitano,del Reparto di Unità Funzionale di Chirurgia Generale e chirurgia Oncologica della “Casa di Cura Tortorella” di, e sospeso dall’attività Marco Clemente, medico chirurgo in servizio nello stesso reparto. In relazione ad altri interventi chirurgici, inoltre, sempre secondo i carabinieri e la Procura di(che oggi hannoun ...

