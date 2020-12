Arcelor Mittal: protesta, i sindaci di Taranto e di altri Comuni della provincia consegnano le fasce tricolori al prefetto Contro l'imminente accordo che impegnerà direttamente lo Stato (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il sindaco di Taranto, il presidente della provincia (che è anche sindaco di Castellaneta) e altri primi cittadini del territorio hanno consegnato le rispettive fasce tricolori al prefetto. Una forma di protesta Contro l’imminente accordo fra Stato e Arcelor Mittal. L'articolo Arcelor Mittal: protesta, i sindaci di Taranto e di altri Comuni della provincia consegnano le fasce tricolori al prefetto ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il sindaco di, il presidente(che è anche sindaco di Castellaneta) eprimi cittadini del territorio hanno consegnato le rispettiveal. Una forma dil’fra. L'articolo, idie dileal...

NoiNotizie : Arcelor Mittal: protesta, i sindaci di #Taranto e di altri Comuni della provincia consegnano le fasce tricolori al prefetto - iannace_a : RT @FIMCislStampa: #ArcelorMittal, settimana decisiva per il futuro dell’ex-Ilva ?? ?? #Benaglia #Fim Cisl :ci aspettiamo le scelte giuste pe… - Murandrea1 : Per @insideoverita sono state approfondite le dinamiche analizzate dal recente report 'Bilanci d’Acciaio 2020”, rea… - xsemprepace : RT @FIMCislStampa: #ArcelorMittal, settimana decisiva per il futuro dell’ex-Ilva ?? ?? #Benaglia #Fim Cisl :ci aspettiamo le scelte giuste pe… - RasoRosetta : RT @FIMCislStampa: #ArcelorMittal, settimana decisiva per il futuro dell’ex-Ilva ?? ?? #Benaglia #Fim Cisl :ci aspettiamo le scelte giuste pe… -