Arbitro Daniele Orsato sorprende anche l’AIA | “Seguo il Vicenza esasperatamente”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)ilesasperatamente. Ieri sera (domenica, ndr) guardavo la partita e speravo arrivassero ‘sti tre punti benedetti“. L’, intervistato da TVA, rivela il proprio tifo per la squadra che ha amato sin da bambino. “Vi seguo sento le telecronache, con quanto amore spingiamo questo, speriamo ci sia un’inversione nei risultati e che Di Carlo possa portare la squadra sempre più in alto, speriamo – si legge sulla Gazzetta dello Sport -. In bocca al lupo a tutti e soprattutto al, forza“. Una ammissione di tifo che ha sorpresoi vertici arbitrali italiani. Al momento, però,non è intenzionata a infliggere alcun provvedimento ...