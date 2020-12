Al porto di Salerno arriva Congo River | la gigante delle draghe VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Non è passato inosservato l’ingresso aldidella. Maestosa, imponente è la draga più grande mai utilizzata per lavori di scavo in Italia, capace di scavare fino a 50 mila metri cubi al giorno di sabbia. L’imbarcazione ha fatto il suo ingresso poco prima di mezzogiorno alcommerciale didove resterà per completare la seconda fase dell’intervento di scavo dei fondali, mentre è in corso anche il contemporaneo cantiere per l’ampliatura dell’ingresso nello scalo commerciale. La draga, proveniente dal Belgio, ha ritardato il suo arrivo per problemi legati al covid nello scalo di partenza. In ogni caso, assicurano dall’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, non ci saranno ritardi nel completamento dei lavori ...