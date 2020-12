Una serata per John Lennon su VH1 | tutti gli ospiti di Lennon 80 da Morgan ad Arisa

Leggi su optimagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020) Sono passati 40 anni dalla morte dell’ex Beatles e oggi, 8 dicembre, ci sarà unaspeciale dedicata asu VH1. Non un vero e proprio concerto in diretta streaming:80, questo il nome dell’evento, riprenderà ladedicata al grande assente registrata il 16 novembre 2020 in occasione della Milano Music Week.80 deve il nome all’età dell’ex Beatles, nato a Liverpool il 9 ottobre 1940 e che quest’anno avrebbe compiuto 80 anni, se solo l’8 dicembre 1980 Mark David Chapman non avesse deciso di porre fine ai suoi giorni. In questo triste anniversario, dunque, VH1 trasmetterà lo show80 che il 16 novembre era andato in onda direttamente dal Fabrique di Milano con ...