Quarant’anni senza John Lennon e le ‘giustificazioni’ del assassino | chi era Mark Chapman

(Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA – Numeri apparentemente senza senso, come messi per caso uno vicino all’altro. Due parole, anzi un nome e un cognome, e quei numeri improvvisamente hanno ragion d’essere, trovando la loro collocazione nella storia di uno dei piu’ grandi musicisti di sempre, rivoluzionario per le sue canzoni come pure per le sue idee. Mark Chapman, esattamente 40 anni fa, metteva fine alla vita, alla storia, alla musica, di John Lennon. Tutto in un colpo solo, anzi in 4, come quelli sparati all’ex cantautore e chitarrista dei Beatles. Era l’8 dicembre del 1980. “Attenzione”, “gloria”, del resto Lennon “era molto famoso”. Chapman si e’ sempre trincerato dietro la stessa identica motivazione in questi 40 anni e lo ha fatto ogni volta che ha chiesto scusa a Yoko Ono e le 11 occasioni in cui ha presentato domanda per ottenere la liberta’ condizionale, l’ultima proprio quest’anno. Inutile dire come sia andata. Quel pomeriggio Lennon, insieme alla sua Yoko, aveva lasciato la sua residenza, il palazzo The Dakota in Central Park a Manhattan, a New York. Artista amato e riconosciuto in tutto il mondo, per lui era routine essere fermato dai fan anche sotto casa, per una foto o per un autografo. E cosi’ fece proprio Chapman. Con in mano una copia di Double Fantasy, l’ultimo album in studio registrato da Lennon, chiese e ottenne dallo stesso ex Beatles quello che forse sara’ l’ultimo autografo della sua breve vita. Chapman rimase li’, ad aspettarlo, dopo l’autografo, per altre 4 ore. Figura controversa, puo’ essere probabilmente associato a quella che oggi e’ la figura dello stalker.