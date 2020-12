Panettoni artigianali Roma | ecco i più buoni in città

Leggi su funweek

(Di martedì 8 dicembre 2020): dove comprarli Come ogni Natale che si rispetti, è il Panettone a farla da padrone e prendersi quei 15 minuti che gli spettano di diritto, nonostante i consensi pressoché unanimi che anche il più delicato Pandoro ottiene generalmente. Ma la parola d’ordine, quest’anno, è ‘tà‘: materie prime di primissima scelta, lievitazione naturale, attenzione spasmodica alla preparazione e lunga conservazione anche dopo che la Befana se le è portate via. Anche in questo caso, come per il tiramisù, le sperimentazioni sono molteplici e ovviamente tuttessime, ma achi si distingue per la presentazione difatti a regola d’arte? Un luogo magico, che a dicembre diventa un punto obbligato dello shopping natalizio è Le Levain, ...